Acidentes causam lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes

03/05/2018 | 07:44



Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira, 3, na Rodovia dos Imigrantes, próximo ao km 33, no sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ainda não havia informações sobre vítimas até a publicação desta matéria.

O trânsito na região seguia congestionado por volta das 7h30. Neste horário, havia interdição parcial das faixas, segundo a Ecovias. A Via Anchieta também apresentava tráfego lento no sentido capital por volta do km 30, em razão de um acidente que também provocou interdição parcial das faixas da rodovia.