Programa deve ser anunciado nos próximos dias, segundo ministro

03/05/2018 | 07:24



O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, sinalizou ontem que o Rota 2030, programa do governo federal destinado a incentivos no setor automobilístico, deve ser anunciado nos próximos dias. Segundo ele, ainda estão sendo feitos ajustes em detalhes da proposta.

“Estamos trabalhando nesta semana para que, nos próximos dias, o presidente (Michel Temer, MDB) já tenha condição de fazer o anúncio do programa. O que estamos fazendo é este ajuste, que chamamos de transição, para que as empresas tenham condição de cumprimento das etapas, das metas; para que tenhamos condição de avançar, com P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de novas tecnologias, como híbridos e elétricos”, afirmou.

O Rota 2030, que deveria ter entrado em vigor no início deste ano, deve ter duração de 15 anos, substituindo o Inovar-Auto, encerrado no fim de 2017. Após diversos adiamentos, um dos principais pontos do programa, os incentivos para P&D, devem ser aplicados pela Lei do Bem, com possibilidade de dedução em qualquer imposto federal por três anos e, passado o período, apenas no IR (Imposto de Renda) e na CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

O anúncio é aguardado pelas montadoras para definição de seus próximos investimentos no País. “Precisa ter uma regra clara e transparente. Sabemos que essa questão da Lei do Bem tem alguns problemas, como só poder ser feita a dedução em impostos que envolvem o lucro das empresas, passados três anos. A gente aguarda essas mudanças”, afirmou o diretor de relações públicas e governamentais da Toyota, Ricardo Bastos.

Segundo o executivo, o programa é importante para a planta de São Bernardo, que abriga o Centro de Pesquisa Aplicada. “O Grande ABC tem concentrado muitos investimentos em tecnologia, e o Rota traz essa questão de apoio à inovação e P&D. Precisamos do programa para ter essa segurança nos investimentos.”

TOYOTA - Ontem, a Toyota anunciou, em reunião em Brasília com Temer, a implantação do terceiro turno nas plantas de Sorocaba e Porto Feliz, no Interior de São Paulo. No total, serão gerados 870 empregos. O período adicional deve ser iniciado em novembro, impulsionado pela produção do Yaris e do Etios.

Apesar de refletir em São Bernardo, onde são fabricados componentes para os dois veículos, ainda não é possível estimar números ou se deve gerar contratações. “Acaba impactando em toda a cadeia produtiva. A planta de São Bernardo está operando bem, com capacidade boa, mas sempre tem como fazer expansão com horas extras e outras ferramentas. No momento, a produção está bem equilibrada e temos que avaliar as ferramentas que a gente tem”, assinalou Bastos. (com agências)