Tóquio-2020 define estádios de futebol e confirma todos os locais de competição

02/05/2018 | 23:05



Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 definiram nesta quarta-feira os estádios que vão receber os jogos de futebol do grande evento. As sedes da modalidade eram a única pendência para a confirmação de todos os locais tanto da Olimpíada quanto da Paralimpíada.

Nesta quarta-feira, o Comitê Tóquio-2020 anunciou sete sedes do futebol: o Tokyo Stadium, o Sapporo Dome, o Miyagi Stadium, o Ibaraki Kashima Stadium, o Saitama Stadium, o Yokohama Stadium e o novo estádio Olímpico, em Tóquio. O anúncio foi feito depois que os organizadores obtiveram a aprovação junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI)

Assim, fica completa a lista dos locais da Olimpíada. Ao todo, serão 43 sedes para todas as modalidades, sendo 25 locais que já existem, 10 instalações temporárias e oito novos lugares a serem construídos - e que se tornarão permanentes ao fim dos Jogos.

Segundo estimativas do Comitê Tóquio-2020, a Olimpíada terá um custo de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões). Cerca de 70% deste valor virá do setor público.