Duplas do Brasil vencem no qualifying e vão à fase de grupos na etapa dos EUA

02/05/2018 | 22:43



O Brasil terá 10 duplas na etapa de Huntington Beach, nos Estados Unidos, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Além das sete duplas que já estavam garantidas pelo ranking de entradas ou convite, outros três times venceram seus compromissos nesta quarta-feira pelo qualifying: Álvaro Filho/Saymon, Ricardo/Oscar e Vitor Felipe/Guto.

O torneio segue nesta quinta-feira com as partidas da chave. As finais da competição estão marcadas para domingo. Os três times que venceram no classificatório se juntam a Alison/Bruno Schmidt, Evandro/André Stein e Pedro Solberg/George, que já tinham a vaga. No feminino, Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta já estavam garantidas.

Vitor Felipe e Guto entraram apenas uma vez em quadra, já que tinham um ranking alto e foram direto para a segunda rodada. Eles superaram os norte-americanos Jeff Samuels e Ian Satterfield por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/13.

Quem também garantiu a vaga foi o campeão olímpico Ricardo, que jogando ao lado do carioca Oscar conseguiu vencer as duas rodadas que disputou. No primeiro jogo do dia, vitória por 2 sets a 0 (21/10 e 21/10) sobre os norte-americanos Kyle Stevenson e Nathan Yang. O segundo duelo, valendo a vaga, teve triunfo sobre os franceses Dylan Maarek e Jeremy Silvestre novamente por 2 a 0 (21/17 e 21/16).

Os campeões brasileiros da temporada 2016/2017, Álvaro Filho e Saymon, também tiveram um começo com pé direito nos Estados Unidos. Assim como Vitor/Guto, foram direto à segunda rodada pela pontuação no ranking de entradas e venceram os italianos Davide Benzi e Andrea Storari por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17).

Luciano e Vinícius lutaram, mas não conseguiram a vaga. Eles começaram o dia bem e venceram os norte-americanos Branden Clemens e Ben Vaught por 2 sets a 0 (21/15 e 21/12). Mas acabaram perdendo a vaga na segunda partida contra os canadenses Nusbaum e Platinga (21/19, 14/21 e 15/11).

NA TURQUIA - Ao mesmo tempo em que ocorre a etapa nos Estados Unidos, a cidade de Mersin, na Turquia, recebe outro torneio do Circuito Mundial. Apenas uma dupla disputou o classificatório. A medalhista olímpica Juliana e a parceira Andressa acabaram superadas pelas norueguesas Victoria Kjolberg e Ane Tveit Hjortland por 2 sets a 0 (21/16 e 21/10).

O Brasil será representado por Josi/Lili e Maria Clara/Elize Maia, que entraram direto na fase de grupos pela posição no ranking de entradas, começando a jogar nesta quinta-feira. O Brasil não terá representantes no naipe masculino na etapa da Turquia.