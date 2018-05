Congresso atinge quórum e Eunício diz que começará as votações

02/05/2018 | 20:34



Duas horas após a abertura da sessão do Congresso Nacional, foi atingido o quórum mínimo para dar início às votações. O número de senadores atingiu o piso de 41 após o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), ameaçar encerrar a sessão se não houvesse a presença do número exigido de parlamentares.

Na pauta, a prioridade é a votação do PLN 8/2018, que abre crédito de R$ 1,164 bilhão para cobrir um calote dos governos da Venezuela e de Moçambique. O pagamento vence na próxima terça-feira (8) e é preciso garantir autorização no Orçamento de 2018 para efetuar o desembolso.

Embora a base tenha conseguido quórum, terá que trabalhar para vencer a tentativa da oposição de obstruir e até derrubar a sessão. Parlamentares contrários ao governo já se articulam para pedir que a votação seja nominal, o que abrirá nova contagem no painel. O risco é que novamente se demore para conseguir o quórum mínimo de 257 deputados e 41 senadores.