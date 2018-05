Temer vai inaugurar hospital com ala que receberá seu nome

02/05/2018 | 19:48



O presidente Michel Temer viaja nesta quinta-feira, 3, a Barretos, no interior de São Paulo, para participar da inauguração do Hospital Notre Dame, unidade mantida pela mesma fundação responsável pelo Hospital de Câncer de Barretos. Uma das alas do novo hospital, o centro de diagnóstico por imagem, receberá o nome "Michel Temer".

Temer deve chegar à cidade às 11h30 e visitar algumas unidades do Hospital de Câncer de Barretos. A assessoria do Planalto confirmou que o presidente participará da inauguração da nova unidade e que uma das alas será batizada de Michel Temer.

Antes da visita a Barretos, Temer deve desembarcar em Ribeirão Preto para a 25ª Agrishow, principal feira do agronegócio da América Latina, onde sua participação estava inicialmente prevista para a última segunda-feira, 30, e foi cancelada.