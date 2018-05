Maicosuel se destaca e Michel volta a ser testado na zaga do Grêmio

02/05/2018 | 19:36



No embalo da goleada de 5 a 0 sobre o Cerro Porteño, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta quarta-feira. Na atividade desta tarde, sem os titulares, o técnico Renato Gaúcho voltou a testar o volante Michel na zaga, como mais uma opção na defesa da equipe, e viu a boa atuação de Maicosuel no coletivo.

O meia-atacante anotou dois dos três gols na vitória do time reserva sobre a equipe de transição por 3 a 0 - o outro gol foi anotado pelo lateral Madson. A equipe reserva foi a campo com Paulo Victor; Madson, Bressan, Michel e Marcelo Oliveira; Jailson, Cícero, Maicosuel, Thonny Anderson, Alisson; André.

No treino, Michel voltou a ser improvisado como zagueiro. Renato Gaúcho aposta no meio jogando na posição como mais uma opção ao elenco, principalmente porque o Grêmio disputa o Brasileirão, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil ao mesmo tempo e precisa de alternativas. E Paulo Miranda ficará ao menos um mês afastado por conta de uma luxação no ombro esquerdo.

Aqueles que foram titulares na noite de terça, contra o Cerro Porteño, ficaram de fora do coletivo disputado no CT Presidente Luiz Carvalho. Eles fizeram apenas trabalho regenerativo.

Autor de um dos gols do Grêmio na terça, o volante Ramiro afirmou que o bom momento da equipe tem rendido muitos elogios, mas garantiu que o grupo não se deixa afetar pelo reconhecimento até internacional.

"O momento é especial. A gente vem há bastante tempo tendo boas atuações, fazendo um bom trabalho e conquistando títulos, que é o que marca", disse o jogador. "Mas, se a gente deixa está soberba entrar no vestiário, a gente para de evoluir e acha que está tudo certo. Aí é que mora o perigo. Temos em mente que não conquistamos nada ainda."

O grupo gremista voltará aos trabalhos nesta quinta-feira em preparação para o duelo contra o Santos, domingo, na Arena Grêmio, pelo Brasileirão.