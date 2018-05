Matheus Fernandes celebra fase do Botafogo e alerta Cruzeiro: 'Vamos para cima'

02/05/2018 | 19:34



O Botafogo venceu pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro no sábado, ao fazer 2 a 1 sobre o Grêmio em casa. Com cinco pontos após três rodadas, o time carioca chega mais embalado para o quarto compromisso no campeonato, domingo, diante do Cruzeiro, no Mineirão. E mesmo fora de casa, o foco é todo na vitória.

"Vamos para cima deles, também queremos ganhar e ir para o topo da tabela", declarou nesta quarta-feira o volante Matheus Fernandes, que minimizou o fato de o Cruzeiro aparecer na zona de rebaixamento no momento, com apenas um ponto. "Não pode ficar pensando nisso, se está na zona ou não. O Cruzeiro é muito qualificado."

O Botafogo largou com empates diante do Palmeiras, em casa, e do Sport, fora. A campanha até o momento deixa a equipe na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a Libertadores. E Matheus Fernandes não escondeu que a vaga no torneio é justamente a meta dos alvinegros.

"Todos os jogos são importantes para tirar pontos do adversário, não queremos empatar. Sabemos que podemos precisar desses pontos lá na frente para irmos para a Libertadores. Por isso, o pensamento é de final a cada jogo", apontou.

O volante também considerou que um dos principais responsáveis por este bom início no campeonato é o técnico Alberto Valentim. "É o estilo dele, fala para manter a posse o tempo todo, criar uma identidade, sair jogando, o que a gente não fazia. Ele cobra bastante para fazer bons treinos e bons jogos também", comentou.

Valentim comandou mais um treino do Botafogo nesta quarta-feira, no Engenhão. Novamente, a atividade contou com o uruguaio Aguirre, que aguarda a oportunidade de estrear, e o meia João Pedro, que ainda nem foi oficializado como reforço alvinegro.