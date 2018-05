Menino de 8 anos morre após ser picado por escorpião em Ribeirão Preto

02/05/2018 | 19:13



Um menino de oito anos morreu, nesta terça-feira, 1º, dois dias após ter sido picado por um escorpião, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A criança foi ferida no pé pelo inseto quando ajudava a tia a retirar o entulho de um terreno onde seria erguido um barraco, no Jardim Salgado Filho.

Esta é a segunda morte por acidente com escorpião, em menos de um mês, no interior paulista. No dia 7 de abril, a vítima foi uma menina de cinco anos, moradora de Araçatuba.

O menino João Victor Souza de Paula foi socorrido pela tia e levado à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Quintino Facci, mas acabou transferido para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão. Ele morreu depois de sofrer paradas cardíacas decorrentes da ação do veneno. Seu corpo foi sepultado nesta quarta-feira, 2, no Cemitério Bom Pastor.

A prefeitura de Ribeirão Preto informou que os terrenos com descarte de lixo no Jardim Salgado Filho são particulares e os proprietários foram autuados pela equipe de fiscalização.

O número de mortes por acidentes com escorpião quase triplicou no Estado de São Paulo em 2017, em comparação com 2016, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 29 óbitos no ano passado, contra 10 do ano anterior. Em todo o Estado, foram registrados 2.288 ataques por escorpiões, conforme o Ministério.