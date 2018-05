Ellen Pompeo admite que o fim de Grey's Anatomy está próximo

02/05/2018 | 19:11



Fim de Grey's Anatomy? Calma, não entre em pânico! A série já foi renovada para a 15ª temporada e teremos ao menos mais um ano com os nosso médicos favoritos. Entretanto, Ellen Pompeo admitiu em entrevista à revista Us Magazine que o término do seriado está próximo.

- Estamos chegando lá. Shonda e eu tomaremos uma decisão juntas. Ela tem uma ideia de como irá acabar, mas não me falou ainda. Acho que uma das maiores lições que essa série me ensinou é que relacionamentos mudam. E eles crescem. Eles exigem um certo trabalho. Assim como qualquer casamento, amizade. Você precisa se dedicar. Você precisa aceitar os defeitos das pessoas e aceitar os seus próprios defeitos, e tentar mudar e ser uma pessoa melhor. Mas acho que tudo acontece com o tempo e o esforço. E as coisas ficam melhores.

E após o final de Grey's, a intérprete de Meredith quer se dedicar à maternidade.

- Eu quero estar mais envolvida na vida dos meus filhos conforme eles forem crescendo. E eles precisam mais de mim, e esse mundo é tão louco.

Ellen também falou sobre as eventuais perdas que aconteceram na trama médica.

- Tento apoiar a todos e pensar nas outras pessoas antes de mim mesma. Todos que perdemos na série, toda vez que perdemos alguém, é devastador.