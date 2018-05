Klopp minimiza derrota e diz que Liverpool 'mereceu 100%' a vaga na final da Liga

02/05/2018 | 18:43



O técnico Jürgen Klopp minimizou a derrota do Liverpool para a Roma, por 4 a 2, nesta quarta-feira, e valorizou a classificação à final da Liga dos Campeões. Na avaliação do treinador, o time inglês "mereceu 100%" a vaga na grande decisão, contra o Real Madrid, no dia 26 de maio.

"Merecemos 100%. É verdade que perdemos o jogo hoje, mas o Real precisou de sorte ontem e também contra a Juventus, na rodada anterior. Agora temos duas semanas para nos preparar para a final. Vamos dar o nosso melhor", disse o treinador, ao comparar as duas semifinais da competição.

Na terça, o Bayern de Munique reclamou de ao menos dois pênaltis não marcados em favor dos alemães, contra o Real. Nas quartas, um outro lance polêmico no fim do jogo levou o time espanhol a eliminar a Juventus. Nesta quarta-feira, a Roma reclamou de um impedimento marcado incorretamente, que geraria uma penalidade. E de um pênalti claro também ignorado pelo árbitro.

Klopp, porém, preferiu dar maior atenção ao desempenho dos seus jogadores. "O começo de jogo foi louco. Há espaço para melhorarmos. Não nos defendemos bem no segundo tempo. Foi a primeira semifinal de muitos da equipe e é completamente normal ter dificuldade para conter os nervos em situações assim", disse o técnico, satisfeito com sua equipe.

"A campanha que estes garotos estão fazendo, o caráter que estão exibindo, a mentalidade que estão mostrando, o futebol que estão jogando... é simplesmente louco", declarou Klopp.