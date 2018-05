Mogi-Bertioga é liberada após 21 dias de interdição

02/05/2018 | 18:17



A rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral norte paulista, foi liberada para o tráfego de veículos na tarde desta quarta-feira, 2, após ficar 21 dias interditada. A via tinha sido fechada no dia 11 de abril, quando um deslizamento derrubou o muro de contenção e atingiu a pista.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Mogi-Bertioga foi liberada às 16h33 desta quarta-feira "após uma vistoria técnica constatar que o talude do km 89 apresenta estabilização satisfatória para a segurança dos usuários".

A pista, no entanto, terá estreitamento em vários pontos, segundo o DER, para obras de contenção dos taludes, de segunda a sexta-feira. Aos domingos e feriados, os serviços serão suspensos.

De acordo com o órgão, todo o material rochoso que estava na rodovia foi fragmentado e retirado. Já rochas no topo do talude, a 200 metros de altura, ainda estão sendo fragmentadas e serão realocadas.