Johnny Depp é processado por ex-seguranças após clima caótico durante trabalhos

02/05/2018 | 18:11



Johnny Depp já está enfrentando duas batalhas judiciais multi-milionárias contra seus agentes e ex-advogados - mas agora parece que vai ter que se defender das acusações de dois de seus ex-seguranças. Segundo informações do site Deadline, Eugene Arreola e Miguel Sanchez entraram com um processo contra o ator alegando falta de pagamento e condições de trabalho inapropriadas. Tenso, né?

No começo de 2016, Depp começou a fazer mudanças drásticas em sua equipe e time de administradores, causando uma grande perda financeira para todo mundo, exceto para Depp, diz o início do documento legal obtido pelo veículo. Além disso, também estão inclusas alegações de caos, furacão financeiro e mais.

Um incidente em uma boate envolveu os seguranças alertando Depp de substâncias ilegais que estavam visíveis em seu rosto, enquanto se preocupavam com outros notarem a condição de Depp. Como resultado do tóxico e perigoso ambiente de trabalho e das constantes violações do código de trabalho, os seguranças foram forçados a deixar os seus empregos, apesar do fato de terem gostado de muitas pessoas com quem trabalharam e de não terem nenhuma má vontade com Johnny Depp, continua a declaração.

O advogado dos seguranças, Tamar Arminak, ainda contou que parte de toda a confusão se deu pelo parceiro de trabalho do ator.

- Após anos trabalhando felizes com Johnny Depp e sua família, meus clientes se encontraram em situações perigosas e inaceitáveis desde que Edward White tomou as rédeas. Como resultado do controle de White, e também de sua falta de administração, Depp deve aos meus clientes os pagamentos que não foram feitos.

E aí, o que você acha dessa história?