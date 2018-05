Luiza Possi entrega qual foi a maior declaração de amor que já recebeu

02/05/2018 | 18:11



Luiza Possi está com o coração repleto de amor! Em entrevista ao programa Vídeo Show na tarde desta quarta-feira, dia 2, a cantora entregou qual foi a maior declaração que já recebeu na vida - e claro que ela estava falando de sua relação com o diretor Cris Gomes.

- O meu marido me pede em casamento todos os dias. Ele me fala que vai me pedir em casamento até o fim da vida, contou.

A artista também confessou que seu maior sacrífico até então foi parar de fumar. Quem aí se identifica?

Por fim, Luiza admitiu que quer muito fazer um dueto com Milton Nascimento. Nós aprovamos a parceria!