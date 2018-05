Casamento de seis anos de Simony teria terminado por traição

02/05/2018 | 18:11



O casamento de Simony com o engenheiro Patrick Souza teria chegado ao fim após seis anos. Segundo informações do colunista Leo Dias, a cantora teria contado para amigos próximos que não está mais com Patrick, com quem participou da primeira temporada do Power Couple, alcançando a segunda colocação. A notícia teria surpreendido, já que o término teria acontecido depois que a artista descobriu uma traição por parte do ex.

Nas redes sociais, Simony teria apagado todas as publicações onde aparecia ao lado de Patrick. A cantora tem quatro filhos, sendo que um deles, Anthony, é fruto de seu casamento com o engenheiro. Os dois não estariam mais morando juntos.

Atualmente, Simony está com a agenda lotada com o retorno do Balão Mágico. Com isso, amigos próximos teriam garantido que o fim de seu casamento não teria abalado a cantora.

Procurada, a assessoria de imprensa da artista ainda não foi encontrada para confirmar a informação.