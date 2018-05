J.K. Rowling pede desculpa por ter matado Dobby em Harry Potter

02/05/2018 | 18:11



J.K. Rowling recorreu ao seu Twitter para fazer um pedido de desculpas anual nesta quarta-feira, dia 2. A escritora, que pode abordar a sexualidade em Animais Fantásticos e Onde Habitam, pediu perdão por ter matado Dobby na seguinte mensagem:

É aquele aniversário novamente. Neste ano, eu peço perdão por matar alguém que não morreu durante a Batalha de Hogwarts, mas que deu sua vida para salvar as pessoas que a ganhariam. Eu me refiro, obviamente, ao Dobby.

Os fãs, claramente, foram à loucura e comentaram:

De primeira, eu não gostei do Dobby, mas queria ser mais como ele. Sua morte no livro e no filme sempre me fazem chorar.

Eu entendo, mas não gostei disso!

Ainda dói, mas foi uma bela história!

Emocionante, não? J.K. Rowling, inclusive, respondeu a pessoa que falou não gostar do Dobby no começo da história - e os internautas brincaram com a situação, dizendo que a fã deveria estar pulando sem parar após essa resposta.