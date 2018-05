Bunge pode fazer neste mês pedido de IPO de unidade no Brasil

02/05/2018 | 17:50



A Bunge pode estar finalmente próxima de separar seu negócio de açúcar no Brasil, disse nesta quarta-feira, 2, o CEO da trading, Soren Schroder. De acordo com o executivo, a Bunge captou recursos para a unidade via emissão de dívida e preparou o negócio para que ele opere de forma independente. Schroder disse que a Bunge pode fazer ainda neste mês um pedido para a oferta pública inicial de ações (IPO) da unidade de açúcar no País. A decisão da companhia de seguir adiante ou não com esse plano vai depender das condições de mercado, afirmou. O negócio está em revisão estratégica desde 2013. Fonte: Dow Jones Newswires