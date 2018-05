CCEE prevê déficit hidrológico maior na média de 2018

02/05/2018 | 17:46



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) atualizou sua projeção de déficit hidrológico (GSF, no jargão setorial) médio para 2018. Em seu evento mensal InfoPLD, durante o qual atualiza os agentes de mercado sobre fatores relacionados à formação do preço spot de energia, a instituição apresentou uma estimativa de fator de ajuste do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) para este ano de 85,9%, abaixo dos 87% estimados até o mês passado, ou seja, uma expectativa de déficit de 14,1%. Para maio, primeiro mês do chamado período seco, a projeção é de um GSF de 12%, após abril ter registrado um índice de 0,4%.

Apesar de ter elevado a projeção de déficit, a estimativa de impacto financeiro decorrente da geração abaixo da garantia física das usinas foi mantida em R$ 13 bilhões, sendo R$ 9 bilhões no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e R$ 4 bilhões no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

A manutenção do montante financeiro está relacionada a uma redução da estimativa do preço spot de energia médio anual. A CCEE passou a prever um Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) médio de 2018 de R$ 195,91 por megawatt-hora (MWh) no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, abaixo dos R$ 204,47/MWh projetados um mês atrás.

A tendência, segundo a câmara de comercialização, é de elevação dos preços ao longo dos próximos meses, podendo ficar em torno de R$ 250/MWh em junho e julho, e reduzindo a partir de agosto.

O PLD médio de abril ficou em R$ 109,71/MWh no Sudeste/Centro-Oeste, mas subiu para R$ 216,86/MWh na primeira semana de maio, o que contribuiu para o acionamento da bandeira amarela nas tarifas de energia neste mês. O preço estabelecido leva em conta que a Energia Armazenada nos reservatórios da região alcançaram apenas 44% ao final de abril, e que as afluências em maio são estimadas em 88% da média histórica para o período, com tendência de ficar próximo a média de longo termo (MLT) nos próximos meses.