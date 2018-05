Mark Ruffalo deu spoiler de Vingadores: Guerra Infinita um ano antes da estreia

02/05/2018 | 16:11



Quem já assistiu Vingadores: Guerra Infinita está seguro e pode seguir em frente neste texto. Quem ainda não correu para o cinema para ver o filme, tem que tomar cuidado com os spoilers! Agora que o aviso está dado...

Os fãs lembraram que Mark Ruffalo havia dado um spoiler do filme, um ano antes de seu lançamento, você acredita? Pois é, durante uma entrevista no Good Morning America em julho do ano passado, o astro, que vive o Hulk na franquia Marvel, estava ao lado de Don Cheadle, que interpreta o Máquina de Combate.

Falando sobre o longa, Mark em determinado momento diz o seguinte:

- Posso dizer? Como em todo filme da Marvel, não termina bem para os super-heróis. Espere para ver este próximo, todo mundo morre. Não todo mundo... podemos apagar essa parte? Estou em apuros?, disse. Isso porque antes ele quase havia dito que metade dos heróis morriam no filme, o que é verdade. No longa, perdemos o Soldado Invernal, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Senhor das Estrelas, o Pantera Negra e muitos outros.

Nisso, Cheadle o interrompe e aconselha o amigo:

- Cara, eu só seguiria em frente, não focaria mais nisso.

A reação do ator é de puro constrangimento, tadinho!