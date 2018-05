Esposa de Chris Hemsworth havia tatuado símbolo do Thor antes de conhecê-lo

02/05/2018 | 16:11



Talvez pareça que algumas histórias de amor foram escritas nas estrelas. Chris Hemsworth, que interpreta o super herói Thor, é casado com Elsa Pataky desde 2010, e ambos são pais de três filhos, Tristan Hemsworth, India Rose Hemsworth e Sasha Hemsworth.

A atriz, agora, deu uma declaração para lá de fofa ao falar do marido durante entrevista à Vogue australiana! Elsa contou que, antes mesmo de conhecer Chris, havia feito uma tatuagem do símbolo do personagem e disparou:

- Sim, é sobre o Thor e eu acabei casando com o cara que interpreta o Thor! É chocante perceber como as coisas acontecem na vida. Eu só gostava do símbolo e a história carregada pelo atrativo era tão linda, a ponto de eu querer mantê-la comigo.

Uau, hein? Pataky também contou que guarda todas as jóias que ganha do marido e que, às vezes, chega a colocá-las todas de uma só vez.