Westworld, Handmaid's Tale e The Sinner confirmam novas temporadas

02/05/2018 | 16:11



Sempre bom saber que as nossas séries preferidas estão ganhando novas temporadas, não é mesmo? Isso significa que as histórias vão continuar e vão oferecer episódios ainda mais eletrizantes. É o caso, por exemplo, de Westworld, que mesmo ainda estando atualmente em sua segunda temporada pela HBO, já ganhou a confirmação de sua terceira temporada.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo com a seguinte mensagem:

Iniciar: terceira temporada.

Outra produção que surpreendeu os fãs foi The Sinner. Apesar de ser aquele tipo de série que supostamente não abriria espaço para uma continuação, o programa da Netflix, estrelado por Jessica Biel, vai ganhar novos episódios. A própria atriz, aliás, divulgou um teaser enigmático para indicar que a segunda temporada chega no verão do hemisfério norte, ou seja, em algum momento do inverno brasileiro.

Por fim, outra série que atualmente está em sua segunda temporada, mas já ganhou a confirmação de mais um ano é Handmaid's Tale. A produção já ganhou mais de 30 prêmios e conta a perturbadora história de um futuro distópico em que as mulheres não tem direitos nenhum e apenas servem para servir e procriar. Estrelada por Elisabeth Moss, que ganhou prêmio de melhor atriz por sua atuação na série, a produção da Hulu ainda não tem uma previsão de estreia dos novo episódios.