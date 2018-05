MDIC: alta do preço do petróleo compensou redução do volume exportado

02/05/2018 | 16:00



O diretor de estatísticas e apoio às exportações do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou nesta quarta-feira, 2, que o aumento do preço internacional do barril de petróleo mais que compensou a redução do volume exportado pelo Brasil de janeiro a abril deste ano.

No primeiro quadrimestre, a quantidade exportada de petróleo em bruto caiu 7%, mas o preço aumentou 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, o que resultou em um aumento de 24,2% no valor vendido.

"Embora haja redução de 7% em volume, esperamos um aumento das vendas neste ano. Há uma questão pontual de manutenção em plataformas da Petrobras e de outros produtores. O destaque é aumento do preço internacional do petróleo", completou.

Perguntado sobre a recente alta do dólar em relação ao real, Brandão avaliou que os movimentos das últimas semanas não devem mudar o cenário do ano para balança comercial, já que a maior parte das decisões de compra e venda já foi tomada. "No curto e médio prazo os contratos já estão feitos", acrescentou.