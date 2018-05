Ryan Reynolds diz não saber se haverá 'Deadpool 3'

02/05/2018 | 15:24



A continuação de Deadpool estreia no dia 16 de maio no Brasil e, com o sucesso do primeiro filme, especula-se que o longa terá lucros milionários e será sucesso de bilheteria. Com expectativas tão otimistas, é de se imaginar que a Marvel vai lançar Deadpool 3, certo? Na verdade, isso não é uma certeza.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Ryan Reynolds, astro do filme, assumiu que não sabe sobre um terceiro filme da franquia. "Eu não sei se haverá Deadpool 3. Eu realmente não sei. Eu sinto que o personagem, para que ele funcione perfeitamente em seu próprio universo, você precisa tirar tudo dele. Eu não acho que dá para continuar fazendo isso", disse.

Reynolds acredita que, em uma possível continuação, o filme deverá ser diferente de tudo o que já existe. "Eu o vejo sendo parte da X-Force, claro. Eu adoraria vê-lo em uma equipe, como um personagem do universo X-Men. Eu apenas acho que, se você for fazer um novo filme solo do Deadpool, você tem que, realmente, não deixar que o orçamento baixe por nada, e quebrar todos os tipos de barreiras estranhas e fazer coisas que ninguém mais poderia fazer."

O personagem Deadpool vai participar do filme X-Force, que terá direção e roteiro de Drew Goddard, por isso Reynolds não sabe se ainda haverá espaço para mais um filme solo, a não ser com grandes mudanças no estilo que vem sendo adotado até agora. O filme, que será um spin-off de X-Men, deve começar a ser gravado neste ano e ainda não tem data de estreia.

"Por que eles têm de ser grandes filmes de comédia? Poderia ser qualquer coisa. Deadpool poderia ser um filme digno do [festival] Sundance", disse Reynolds. Questionado pela revista se gostaria de algo parecido com Me Chame Pelo Seu Nome, ele responde: "Eu não sugeriria por um segundo que nosso roteiro fosse nesse nível, mas eu realmente acho que nós poderíamos ir a lugares inesperados. Eu acho que nós poderíamos ir a vários lugares inesperados. Eu vou colocar dessa forma, mas eu adoraria".