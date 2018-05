Renato Chaves minimiza concorrência no Flu após chegada de Luan Peres

02/05/2018 | 15:19



O zagueiro Renato Chaves concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e minimizou o fato de haver maior disputa por posição no setor defensivo do Fluminense após a chegada de Luan Peres, de 23 anos, contratado junto a Ponte Preta.

"O Abel é que sabe quem vai jogar. Estou fazendo meu papel. Meus números não mentem. Se quiserem olhar meus scouts para saber se estou bem ou não, fiquem à vontade. Quem vem é para somar. O Brasileirão é longo e quem vier vai vir para ajudar e está caindo em um grupo excelente", afirmou.

No empate por 1 a 1 com o São Paulo na última rodada, o trio de zagueiros do Fluminense foi formado por Chaves, Gum e Frazan. Luan Peres ficou no banco de reservas. O clube ainda conta com Ibañez, que vinha sendo titular, mas se machucou.

"Para você ter um time bom, precisa de disputa. No ataque também, essa disputa só vai fazer nosso time melhorar. Temos que agradecer por estar jogando no Fluminense, um clube em que todo mundo quer jogar", prosseguiu.

O Fluminense ocupa a 11ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com quatro pontos. O time tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando visitará o Vitória, no estádio do Barradão.

"Se você olhar a tabela, este início está muito nivelado. Estamos indo bem, fizemos grandes jogos, estamos caminhando certinho e vamos melhorar ainda mais neste ano. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Vamos entrar com a vontade que entramos em todos os jogos", finalizou.