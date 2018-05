Alexander Zverev sofre, mas bate compatriota e avança às quartas em Munique

02/05/2018 | 15:06



Principal favorito ao título, o alemão Alexander Zverev sofreu bastante, mas avançou às quartas de final do Torneio de Munique nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1, ele estreou diante do compatriota Yannick Hanfmann e seguiu vivo na competição ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (12/14), 6/4 e 6/2.

Número 3 do mundo, Zverev viu a diferença no ranking para Hanfmann - apenas 118.º na lista - não se traduzir em quadra. Mesmo assim, depois de sair atrás no placar, conseguiu pressionar o rival, buscou cinco quebras de serviço e arrancou para o triunfo em 2h09min de partida.

Com o resultado, Zverev terá pela frente nas quartas outro alemão. Ele vai encarar Jan-Lennard Struff, número 62 do mundo, que derrotou na segunda rodada o compatriota Yannick Madden, 119.º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Outro alemão que entrou em quadra nesta quarta-feira foi Mathias Bachinger. Número 163 do mundo, ele foi facilmente derrotado pelo sul-coreano Hyeon Chung, 22.º do ranking e quarto cabeça de chave em Munique, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 58 minutos de partida.

Nas quartas de final, Chung vai encarar o eslovaco Martin Klizan. Número 122 do mundo, o tenista de 28 anos eliminou nesta quarta o bósnio Mirza Basic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.