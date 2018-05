Justin Timberlake revela que já ficou com uma Spice Girl

02/05/2018 | 15:11



Justin Timberlake foi o convidado especial desta terça-feira no The Ellen Show, mas enquanto conversava com a apresentadora, o cantor disse que tinha uma surpresa à ela! Ele, então, foi até o backstage do programa e voltou com ninguém mais, ninguém menos, que o grupo NSYNC completo! A platéia, é claro, ficou super feliz com a surpresa.

Os ex-integrantes do grupo comentaram fotos antigas mostradas pela apresentadora com uma certa vergonha da forma como eram e se vestiam há mais de 15 anos. Eles ainda revelaram que possuem um grupo de mensagens para manterem contato, e não importa quem peça para ver o grupo, eles nunca mostram as conversas.

Os meninos ganharam uma estrela na calçada da fama recentemente, por isso, falaram do quanto aquilo significava para eles. Joey Fatone contou sobre como ele se sentiu:

- É surreal. Acho que quando éramos mais novos e viemos para Hollywood gravar um de nossos vídeos, nós fizemos todas aquelas coisas de turistas, nós olhávamos para todas aquelas pessoas diferentes que estavam ali e pensávamos: seria legal se talvez um dia tivermos uma estrela também. Estamos deixando um legado, nossas futuras gerações poderão ver aquilo.

Ellen então fez a brincadeira do Eu Nunca com a banda, na qual ela dizia algo e eles mostravam uma placa indicando se já fizeram aquilo ou não. Durante ela, Justin revelou já ter ficado com uma Spice Girl, mas não disse nada sobre quem teria sido!