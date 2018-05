Grávida de seu primeiro filho, Sabrina Sato vai desacelerar o ritmo ao se tornar mãe: - As prioridades mudam

02/05/2018 | 15:11



Sabrina Sato anunciou, recentemente, que está à espera de seu primeiro filho com Duda Nagle. Mesmo antes de saber da novidade, a apresentadora deu uma entrevista para Glória Maria quando Sabrina fala sobre se tornar mãe.

Logo de primeira, a musa dispara ao ser questionada da sua agenda, afinal, ela mantém um ritmo intenso de gravações:

- Acho que, até virar mãe, ainda tem mais um tempinho? Quando você se torna mãe, o desacelerar é um processo natural. As prioridades mudam e você passa boa parte do seu tempo com os filhos. Mas gosto desse ritmo acelerado, sempre fui assim, tanto com minha família quanto no trabalho, com o Duda, com todo mundo.

E Sabrina ainda conta como se enxerga como mãe. Além de não poupar palavras, a apresentadora contou que esse sempre foi um sonho:

- Sempre tive o sonho de ser mãe, assim como sonhava em trabalhar na TV. Acho que só esperei até agora porque ainda não tinha encontrado a pessoa certa e também sei como é difícil educar e dar o melhor para o seu filho, ainda mais nos dias atuais. É algo que não existe uma fórmula certa. Entendo tudo isso porque amo crianças. Quando era pequena virava babá dos meus primos nas férias, então sei desde cantar todas as músicas infantis até os horários de colocar para dormir, etc. Mas educar vai muito mais além. Sei que não é fácil ser mãe, mas mesmo assim vale muito a pena. Sinto a necessidade e acredito que será um sonho realizado. Se vou dar conta não sei, mas espero que eu seja uma boa mãe, afinal tenho dois exemplos maravilhosos em casa: minha mãe e irmã.

E, para a surpresa de todos, Sabrina não cuida só do seu corpo e da carreira para lá de bem sucedida. Sato contou que faz terapia:

- Já fiz vários tipos de terapia, desde a freudiana até as alternativas. Meus pais são psicólogos também. Não é sempre que consigo ir à terapia, mas tento não faltar porque me faz bem. A autoanálise é muito importante. Faço isso quase que diariamente, porque tenho que processar tudo o que fiz durante o dia, o que vi e aprendi, as histórias que conheci durante as gravações do Programa da Sabrina, ou seja, tudo o que vivenciei. Acho que é por isso que durmo tão tarde, porque é o momento que tenho para ficar comigo.