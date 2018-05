Aeronave que transportava empresário de São Bernardo faz pouso forçado

Do Diário OnLine



02/05/2018 | 15:06



Aeronave que transportava um empresário de São Bernardo fez pouso forçado em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite da última terça-feira (1º). Outras nove pessoas estavam a bordo. Todos os passageiros sofreram apenas ferimentos leves.

O avião partiu de Angra dos Reis com destino ao Campos de Marte, na Capital. Não há detalhes sobre as causas do acidente. As primeiras informações dão conta de que uma pane teria feito com a aterrisar fosse necessária. Os motivos da falha, contudo, ainda não são conhecidos.

A aeronave se encontra em área isolada pela polícia. Peritos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutica) darão início à apuração.

O veículo é um PC-12, da fabricante Pilatus com capacidade de até nove ocupantes, além do piloto. Ele é operado pela Wheaton Brasil Vidros S.A, de propriedade do empresário da região.