Prefeitura de Ribeirão Pires promove castração gratuita de cães e gatos

Do Diário OnLine



02/05/2018 | 14:34



A Prefeitura de Ribeirão Pires está dando sequência ao programa de castração gratuita de cães e gatos na cidade. Iniciada em 2017, a ação contemplará 500 animais que já foram cadastrados pela municipalidade. No sábado (28), 64 cachorros e 36 gatos fizeram a cirurgia de castração no Centro de Controle de Zoonoses do município. Lembrando que, em março deste ano, outros 120 cachorros e 40 gatos também passaram pelo procedimento. Ação da Secretaria de Saúde e Higiene atende demanda dos moradores, além de controlar a reprodução de animais.

Abandono e maus tratos a animais são crimes com pena de até dois anos de detenção e multa, de acordo com a Lei Federal nº 9605/98, artigo 32. Todas as pessoas que adotam um animal de estimação são responsáveis por garantir seu bem-estar e segurança.

Alguns cuidados são essenciais para manter um animal em boas condições. Passear com o pet usando sempre a coleira e guia, garantir uma casinha ou caminha confortável, limpa, abrigado da chuva e do sol são algumas tarefas que não podem ser esquecidas. Além disso, todos os animais precisam de ração de boa qualidade e água limpa e fresca, para evitar problemas de saúde.

Mais informações sobre os serviços do CCZ podem ser obtidas pelo telefone 4824-3748.