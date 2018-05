Entrada de dólares supera saída em US$ 13,075 bi em abril até dia 27, diz BC

02/05/2018 | 13:28



A despeito das cotações do dólar acima de R$ 3,50 nos últimos dias, o Brasil continuou recebendo forte volume de capital estrangeiro nos últimos dias. Dados apresentados pelo Banco Central mostram que o País acumula ingresso de US$ 13,075 bilhões nas quatro primeiras semanas de abril, até o dia 27. No mês, há equilíbrio entre a entrada de dólares em operações financeiras e no comércio exterior.

No segmento financeiro - onde estão os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações - houve entrada de US$ 6,372 bilhões nos 27 primeiros dias de abril. O valor é resultado de ingressos totais no valor de US$ 43,653 bilhões, valor superior às retiradas de US$ 37,281 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de abril segue no azul com US$ 6,703 bilhões, saldo das exportações que alcançaram US$ 20,367 bilhões e importações de US$ 13,664 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$3,783 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,787 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,797 bilhões em outras entradas.