Cannes Lions anuncia jurados brasileiros para 16 categorias do festival

02/05/2018 | 13:13



O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta quarta-feira, 2, os nomes de jurados brasileiros em 16 categorias do evento, que acontece entre os dias 18 e 22 de junho, na Riviera francesa. O jornal O Estado de S. Paulo é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro que escolherá os trabalhos mais criativos do mundo terá também representantes de clientes - como a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg -, de produtoras, caso da Satellite Audio, e de consultorias, como a Accenture.

Além dos profissionais de companhias brasileiras, a organização do festival já havia anunciado previamente a presença de Fernando Machado, líder global de marketing do Burger King, como presidente do júri de Creative Effectiveness, e de Renata Florio, da Ogilvy Heatlth de Nova York, para o time que julgará Pharma.

Veja, abaixo, a lista dos jurados já anunciados, por categoria:

Innovation Lions

Eco Moliterno, diretor de criação da Accenture Interactive

Creative Effectiveness Lions

Paula Lindenberg, vice-presidente de marketing da Ambev

Media Lions

Cesar Toledo, vice-presidente de mídia da Tribal Worldwide

Direct Lions

Paulo Coelho, diretor executivo de criação e presidente da DM9DDB

Creative ecommerce Lions

Andrea Siqueira, diretora executiva de criação da Isobar

Mobile Lions

Fábio Simões, diretor de criação digital da FCB

Radio & Audio Lions

Álvaro Rodrigues, presidente e diretor de criação da Full Pack

Print & Publishing

Rodolfo Sampaio, sócio da Moma Propaganda

Music Lions

Kito Siqueira, fundador da Satellite Audio

Brand Experience

Fernando Guntovitch, presidente da The Group

Film Craft

Alberto Lopes, produtor executivo da Vetor Zero

Design

Giovanni Vannucchim, sócio da Oz Strategy + Design

Outdoor

Mariana Borga, diretora de criação da JWT

Health

Bruno Abner, diretor de criação da McCann Health

Digital Craft

Saulo Rodrigues, diretor executive de criação da R/GA

Film

Laura Esteves, diretora de criação da Y&R