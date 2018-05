Cannes Lions anuncia jurados brasileiros para 16 categorias do festival

02/05/2018 | 13:13



O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta quarta-feira, 2, os nomes de jurados brasileiros em 16 categorias do evento, que acontece entre os dias 18 e 22 de junho, na Riviera francesa. O jornalé o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro que escolherá os trabalhos mais criativos do mundo terá também representantes de clientes - como a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg -, de produtoras, caso da Satellite Audio, e de consultorias, como a Accenture.

A organização do festival já havia anunciado previamente a presença de Fernando Machado, líder global de marketing do Burger King, como presidente do júri de Creative Effectiveness, e de Renata Florio, da Ogilvy Heatlth de Nova York, para o time que julgará Pharma.