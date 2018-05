BNDES capta US$ 1 bi no mercado internacional para projetos de energia eólica

02/05/2018 | 13:06



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou US$ 1 bilhão no mercado internacional que serão usados em oito projetos de geração eólica, em seis Estados: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Juntas, as usinas terão capacidade instalada de 1.323 megawatts (MW). A informação faz parte do Relatório Anual Green Bond, lançado nesta quarta-feira, 2. Essa é a primeira vez que um banco brasileiro divulga documento com essas características.

A captação em títulos verdes (green bonds) foi concluída em maio do ano passado e vence em 2024.

Os papeis têm características similares aos bonds convencionais, mas o dinheiro foi destinado exclusivamente a projetos considerados ambientalmente sustentáveis, atestados por uma empresa verificadora especializada na área ambiental.

Segundo o BNDES, os investimentos em parques eólicos, principalmente na região Nordeste do País, são um dos destaques do seu desempenho trimestral. "Eles ajudaram a impulsionar os desembolsos do segmento de energia elétrica, que atingiram R$ 1,7 bilhão nos primeiros três meses do ano", informou o banco em nota.

"Os green bonds abordados na publicação lançada hoje ajudaram a consolidar a presença internacional do BNDES e proporcionam uma série de benefícios, entre os quais podem-se citar: reforçam a prioridade dada pelo banco ao tema da sustentabilidade socioambiental; promovem a difusão das melhores práticas de gestão socioambiental; incentivam o acesso de outros emissores brasileiros ao mercado de green bonds; e constroem um novo ponto de referência em sua estrutura a termo de taxa de juros internacionais", acrescentou.