'Homem-Formiga e a Vespa' ganha novo trailer

02/05/2018 | 13:05



O segundo filme estrelado por Homem-Formiga ganhou novo trailer com cenas inéditas nesta terça-feira, dia 1º de maio. Desta vez, como o nome já diz, "Homem-Formiga e a Vespa" terá uma dupla em ação para combater os "homens maus".

Os atores Evangeline Lilly e Paul Rudd darão vida aos personagens principais, junto com a atriz Michelle Pfeiffer, interpretando Janet Van Dyne, e Michael Douglas como Dr. Hank Pym. A estreia do filme no Brasil está marcada para o dia 5 de julho.