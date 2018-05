Hugo Bonemer agradece apoio de Fátima Bernardes ao falar sobre homossexualidade

02/05/2018 | 13:11



Desde que Hugo Bonemer resolveu falar abertamente sobre sua orientação sexual, o assunto não para de pipocar nas redes sociais. E na manhã desta quarta-feira, dia 2, o ator esteve no Encontro para falar sobre o tema com Fátima Bernardes.

Se você não sabe, Hugo é primo por consideração de Fátima, uma vez que ele faz parte da família de William Bonner, com quem a apresentadora foi casada por anos. Por isso, aliás, ele a deixou sem graça durante o programa ao soltar elogios à prima. Ele falava como havia sido o momento em que revelou para as pessoas próximas que é homossexual e disparou:

- Eu tirei algumas pessoas da minha lista, pois não esperava a reação que tiveram, e tive ótimas surpresas com outras, algo que eu não imaginava. E a Fátima é a primeira da lista.

Ela, toda emocionada, respondeu:

- Você é o meu primo lindo, que eu apoio desde que conheci, há 16 anos.

Bacana, não acha?

Mas a conversa não parou por aí. Hugo ainda abriu o coração na atração:

- Eu cresci ouvindo que ser homossexual era um xingamento. Eu achava que era um desvio de caráter seríssimo. Me perguntava: Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu vou ser amado? E a minha família? Eu queria preencher uma série de coisas antes de falar com a minha família. Então, consegui passar numa prova para um intercâmbio na Alemanha. Depois eu voltei e fui para São Paulo. Passei a falar mais uma língua e assim foi. Mas a gente não pode deixar essa culpa que sentimos com os pais. Eles foram criados até agora pouco em um mundo em que tinha uma culpa em cima disso, analisou.