Em jogo de futebol com time de famosos, José Loreto dedica troféu para a filha, Bella

02/05/2018 | 11:11



Famosos resolveram se arriscar nos campos durante uma partida beneficente realizada na última terça-feira, dia 1º, em Duque de Caxias, baixada fluminense do Rio. Além de ex jogadores do Flamengo, a seleção de artistas contou com um time formado por José Loreto, Marcello Melo Jr. Toni Garrido, Caio Paduan, Kadu Moliterno, Heitor Martinez, Nando Cunha, Francisco Vitti, Sylvinho Blau Blau e o lutador José Aldo.

Mas o grande destaque foi José Loreto, que nos bastidores do jogo, foi só amores ao falar da filha Bella, que nasceu em abril. O paizão não cansou de mostrar fotos da garotinha para os colegas antes da partida.

O ator também estava preocupado em quando o jogo terminaria, para voltar logo para casa:

- Voltamos que horas? Sou eu que ajudo a trocar as fraldas da Bella.

E é claro que depois de conseguir o título, dedicou o troféu para a filhota, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Fofo né?