Bruna Hamú comemora primeiro aniversário do filho: Aprendi o significado do amor

02/05/2018 | 11:11



Parece que foi ontem que Bruna Hamú se despedia de A Lei do Amor, sua última novela, para dar à luz Julio. Mas o pequeno, fruto do relacionamento da atriz com Diego Moregola, já completou seu primeiro aninho de vida na última terça-feira, dia 1º, e ganhou uma homenagem para lá de fofa da mamãe.

No Instagram, Bruna compartilhou uma foto do filho ao lado de um bolo de aniversário, e escreveu:

Hoje fez um ano do amor da minha vida! Um ano que aprendi o significado do amor. Obrigada Deus por sua vida. Obrigada filho por me tornar uma pessoa muito melhor a cada dia. E por ser tão especial. Te amamos.

Ao fim, ela brincou, deixando uma observação fofa:

A essa hora ele já tinha desfeito o bolo, era pra ser uma fazendinha.