Fernanda Souza desabafa sobre a vida pessoal: 'Eu respeito os meus momentos tristes também'

02/05/2018 | 11:11



Atriz, youtuber, apresentadora... Há 23 anos atuando na televisão e dona de um canal que conta com mais de um milhão e meio de inscritos no YouTube, em 2016 Fernanda Souza encarou o desafio de comandar o Vai Fernandinha, programa de entrevistas em clima descontraído no Multishow e que já está na terceira temporada.

Em entrevista à coluna de Leo Dias, do jornal O Dia, sem esconder sua paixão pela atuação e pelo universo da comunicação, Fernanda disse que jamais deixará de ser atriz, mas que o programa foi uma nova forma que encontrou de se comunicar.

- Eu amo me comunicar como um todo. Geminiana, né!? [risos] A nossa característica é a comunicação [...] Está sendo muito gostoso. Acho que o maior desafio disso tudo foi a coragem de correr atrás. Eu sabia que o não eu já tinha. E eu nunca tive medo de correr atrás do sim. E foi o que aconteceu. Esse sim veio. Mas antes desse sim acontecer, eu pedi muito a Deus para que isso acontecesse, que se fosse meu e eu merecesse, que Ele guiasse meu caminho. E aí aconteceu. Sou muito grata a Deus e ao universo por me darem força para correr atrás dos meus sins na vida.

Mais do que apresentar o Vai Fernandinha, a atriz contou que está super envolvida com a produção e que chega a assistir cada programa duas ou três vezes para poder produzir as hashtags que serão usadas nas redes sociais da emissora. Mas o trabalho não para por aí! Para cada episódio, Fernanda contou que faz um estudo completo sobre a vida do entrevistado, com cerca de dez a quinze páginas. Por isso, ela vê sua atração como um programa de homenagem e procura não tocar em assuntos que coloquem o convidado em saia justa:

- Meus convidados sabem bem que eu não toco em polêmica, não falo sobre nenhum assunto que eu sei que pode gerar uma polêmica, que seja algo delicado para eles... Acho que por estar do outro lado também, do lado dele, eu sei que tem horas que a gente não quer falar sobre determinados assuntos. Acho isso natural [...] E eu quero que quem não conhece tão bem aquela pessoa e tem curiosidade, saia dali encantado por aquela figura. Então, eu estou ali como uma escada para ver aquele personagem, aquele convidado subir e brilhar e ser muito homenageado. É isso que a gente quer com o Vai Fernandinha e é isso que eu quero como apresentadora: tirar o melhor do convidado e fazer com que ele brilhe muito.

De todas essas etapas, Fernanda acredita que o mais difícil seja casar sua agenda com a do convidado e eleger uma única entrevista como sua predileta não é tarefa fácil, mas admite que o episódio mais marcante foi quando entrevistou Claudia Raia. Além de a entrevistada ser - nas palavras da apresentadora - um ícone da televisão brasileira, do teatro, uma das grandes personalidades, das grandes artistas que a gente tem no nosso país, o episódio ainda contou com uma participação inusitada de ninguém menos que Jô Soares, grande amigo e ex de Claudia Raia:

- Esse dia foi duplamente especial porque o Jô Soares subiu no set para visitar a Claudia e eu me lembro que fiquei em estado de choque. Eu sei que ele mora no apartamento embaixo de onde eu gravo o programa, mas nunca imaginei que ele fosse subir. Mas como ele é louco pela Claudia, são amigos há zilhões de anos, subiu para dar um beijo nela. E eu me lembro nitidamente de sentar no sofá, depois que ele foi embora, para continuar a entrevista - porque ele apareceu e a gente parou tudo para falar com ele - e falei: Meu Deus, como o Senhor é generoso comigo. Eu lembrei que era uma criancinha que fazia teste, que a vida inteira morou na Zona Leste, ralou para dedéu, pegou zilhões de ônibus nessa vida para poder fazer teste de comerciais para dali, quem sabe, fazer um papel em uma novela. Fiz, durante anos, novelas e me vejo apresentando um programa de televisão, tendo a honra de entrevistar a Claudia Raia e receber uma visita no set do Jô Soares, que são dois grandessíssimos artistas [...] Esse dia foi realmente muito especial para mim.

Já quando o assuno é vida pessoal, Fernanda revelou que tem a mania de falar besteira, dar risada e que gosta de levar a vida de uma maneira leve. Mas não escondeu que tenha seus momentos mais difíceis:

- Eu respeito os meus momentos tristes também. Vamos combinar, ninguém é feliz o tempo inteiro.

Por fim, a atriz falou do marido, Thiaguinho:

- As pessoas são extremamente carinhosas com a gente. Muito queridas. Quando estão comigo, falam do Thi. Quando estão com ele, falam de mim. Estamos juntos há muito tempo, já são sete anos. Acho que as pessoas não conseguem nem desvencilhar um do outro. Quando olham para um já lembram do outro. É impressionante o carinho que têm com a gente na rua. Elas enxergam o nosso amor e são gentis com a gente. É gostoso de ver. A gente meio que se sente da família.