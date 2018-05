Kanye West revela ter feito lipoaspiração, o que culminou em seu colapso mental em 2016

02/05/2018 | 11:11



Kanye West sempre dá uma maneira de surpreender o público e recentemente, ele anda colocando uma polêmica atrás da outra em sua lista já extensa. Depois de causar em seu Twitter, o rapper deu duas entrevistas reveladoras para Charlamagne, do iHeartRadio, publicada na última terça-feira, dia 1º, no YouTube e ao TMZ.

No longo papo, o rapper revela ter feito uma lipoaspiração em 2016, e logo depois do procedimento, os remédios o fizeram ficar dependente de opioides. Isso causou o colapso mental que o fez cancelar a turnê Life of Pablo em novembro daquele ano. Kanye ainda contou que se submeteu ao procedimento estético por medo da pressão da mídia, algo que ele viu de perto com o cunhado, Rob Kardashian:

- Eu fiz lipoaspiração porque eu não queria que vocês todos me chamassem de gordo como vocês fizeram com Rob no meu casamento e fizeram ele voltar para casa depois que eu e Kim nos casamos. Eu não quero que vocês me chamem de gordo então fiz lipoaspiração certo? E eles me deram opioides, certo? E eu comecei a tomar dois deles por dia.

Porém, apesar do grande susto que isso lhe causou, o rapper confessou que ainda precisa buscar ajuda de terapeutas:

- Eu uso o mundo como meu terapeuta. Qualquer pessoa com quem eu falo é meu terapeuta. Puxo cada um para a conversa sobre o que estou sentindo nesse momento e obtenho a perspectiva deles. Eu gosto de conversar com conhecidos, amigos, familiares e os mantenho no telefone por 45 minutos de cada vez, conversando sobre as coisas. É meio narcisista. Eu quero mudar o estigma da palavra louco. As pessoas pegarão algo que seja iluminado, colocar em um contexto diferente e chamar isso de louco para diminuir o impacto e o valor do que estou dizendo.

Além de falar sobre sua saúde, Kanye também abriu o jogo sobre a briga com Taylor Swift e Jay-Z. Sobre a loira, ele disse que ficou mais difícil emplacar suas canções nas rádios após a polêmica com a cantora, principalmente depois da música Famous. Já com o amigo Jay-Z, ele disse que ficou chateado por ele e Beyoncé não terem comparecido em seu casamento com Kim Kardashian:

- Eu confesso que fiquei magoado por eles não terem ido ao casamento. Se é família, você não vai perder o casamento. Não estou usando essa entrevista para começar algo negativo, mas tenho que ser sincero.

Kanye também contou sobre um assunto que deu o que falar nos últimos dias, depois de que o marido de Kim Kardashian ter levado suas declarações em relação à política e o apoio à Donald Trump para seu trabalho. Em Ye vs the People, ele fala abertamente sobre o assunto na letra: Eu sei que Obama foi enviado pelos céus, mas desde que Trump ganhou, isso provou que eu poderia ser presidente. O rapper então aproveitou para esclarecer sua opinião sobre o atual presidente dos Estados Unidos:

- O fato de ele ter ganho, isso prova alguma coisa. Isso prova que tudo é possível na América. Que Donald Trump pode ser presidente da América. Eu não estou falando sobre o que ele fez desde que ele assumiu o posto, mas o fato de que ele foi capaz de chegar lá.

Falando em seu novo álbum, West revelou anteriormente que queria usar foto do cirurgião responsável pela morte de sua mãe na capa do disco. O médico em questão pediu em suas redes sociais para que não tivesse sua imagem vinculada ao trabalho do rapper.

Mas outra polêmica ainda estava por vir. Ao TMZ, ele falou sobre a escravidão nos Estados Unidos e soltou essa:

- Você ouve que a escravidão durou 400 anos. 400 anos? Isso parece uma escolha. Você esteve lá por 400 anos.

O rapper então ouviu de um dos membros da equipe da filmagem da entrevista que ele estava com ausência de pensamento. Depois de ser bastante criticado nas redes sociais pela declaração, Kanye escreveu em seu Twitter:

Sei, é claro, que os escravos não foram acorrentados e embarcados porque queriam. A razão pela qual eu levantei o ponto de 400 anos é porque não podemos ser mentalmente aprisionados por outros 400 anos. Precisamos de pensamento livre agora. Até mesmo a afirmação foi um exemplo de pensamento livre. Era apenas uma ideia.