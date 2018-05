Recuperado, Filipe Luis é relacionado no Atlético de Madrid para encarar Arsenal

02/05/2018 | 10:57



O lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis foi relacionado nesta quarta-feira pelo técnico Diego Simeone para o duelo do Atlético de Madrid contra o Arsenal, quinta-feira, às 16h (de Brasília), em casa, no jogo de volta da semifinal da Liga Europa.

O atleta retomou os treinamentos com o restante do elenco no último sábado e nesta quarta-feira foi liberado pelo departamento médico para a partida. Filipe Luis está recuperado de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida em 15 de março, no jogo contra Lokomotiv Moscou, pela Liga Europa.

Por conta da lesão, ele precisou passar por cirurgia. Agora ele correrá contra o tempo para retomar o ritmo de jogo e com isso tentar voltar a fazer parte da lista de Tite. O treinador convocará a seleção brasileira para a Copa do Mundo em 14 de maio.

Apesar de estar recuperado, Filipe Luis deverá começar no banco de reservas na partida desta quinta-feira do Atlético de Madrid. O lateral ficou de fora dos últimos nove jogos de sua equipe. Lucas Hernández tem sido seu substituto.

Para o duelo, o técnico Simeone não poderá contar com os laterais Juanfran Torres e Sime Vrsaljko. O primeiro se recupera de lesão muscular e o outro terá que cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo de ida que terminou empatado em 1 a 1.