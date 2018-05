Há dinheiro; falta ação

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 10:36



A implantação de políticas públicas para diminuir a violência no trânsito sempre esbarra na falta de verbas. A crise econômica que atinge o Brasil há aproximadamente quatro anos praticamente fez com que fosse contingenciada a quase totalidade de recursos que deveriam ser aplicados em projetos para tornar o asfalto do Grande ABC mais seguro. É por isso que causa indignação na sociedade a descoberta de que R$ 4 milhões destinados a essa finalidade jazem nos cofres do governo federal à espera de requisição das cidades.

Sim, o dinheiro existe. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que municípios do Grande ABC têm cerca de R$ 4 milhões em recursos disponíveis para investimento em programas de educação e sinalização no sistema viário no Renainf (Registro Nacional de Infrações de Trânsito). Os recursos se referem às multas registradas em localidade diferente daquela da habilitação do condutor infrator e em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo.

Para ter acesso ao dinheiro, é muito fácil. Além de o município ser cadastrado no SNT (Sistema Nacional de Trânsito), o que praticamente toda cidade é, basta pedir. O problema, de acordo com o diretor do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Mauricio Alves, é que, em muitos casos, os gestores locais não sabem da existência do dinheiro. No Brasil, 211 localidades nunca solicitaram a verba, que segue parada nos escaninhos do governo federal, enquanto a violência no trânsito aumenta drasticamente e a eficiência diminui.

Na região, apenas Rio Grande da Serra não integra o SNT. As outras seis cidades possuem crédito no governo federal. São Bernardo tem a receber R$ 1,7 milhão, seguida de Diadema (R$ 764 mil), Mauá (R$ 670 mil), São Caetano (R$ 451 mil), Santo André (R$ 240 mil) e Ribeirão Pires (R$ 162 mil). À primeira vista, pode parecer valor pouco significativo, mas se ao menos uma única vida for salva com a aplicação do montante, o esforço de vencer a burocracia para fazer a solicitação já terá valido a pena.