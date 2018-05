02/05/2018 | 09:28



A Câmara de Comércio Exterior (Camex) incluiu 12 ex-tarifários na lista do "Regime de Autopeças não Produzidas". Com isso, os itens inseridos na relação terão a alíquota do Imposto de Importação reduzida de 18% para 2%. Alguns produtos foram incluídos no regime até abril de 2019 e outros, até junho deste ano. A decisão está publicada na edição desta quarta-feira, dia 2 do Diário Oficial da União (DOU).