Após anunciar gravidez, Sabrina Sato agradece carinho dos fãs: Cuidando do nosso bebê

02/05/2018 | 09:11



Sabrina Sato está radiante com a novidade que será mamãe em breve! No Instagram, na última terça-feira, dia 1, a apresentadora agradeceu o carinho que recebeu dos fãs e amigos após anunciar a novidade. Ela publicou uma foto em que aparece acariciando a barriga e escreveu:

Gente, muito obrigada por todas mensagens de carinho que vocês estão mandando. Esse amor ajuda tanto que nem imaginam... Estamos aqui emocionados e cuidando do nosso bebê.

No Twitter, a japa, que está internada no Hospital Albert Einstein, também mostrou bom humor ao aprovar a escolha dos internautas para uma possível substituta para seu programa na Record TV, enquanto ela estiver de licença-maternidade.

Ana Furtado já se encontra nos estúdios da Record para substituir Sabrina Sato que ficou gravida!, brincou internauta, mencionando o fato de Ana Furtado sempre ser escolhida para substituir alguma apresentadora na TV Globo, como por exemplo, Fátima Bernardes e Angélica.

Sabrina logo respondeu a publicação: Muito bom, escreveu acompanhada de uma gargalhada. De acordo com a Record TV, no sábado, dia 5, a apresentadora irá contar todos os detalhes da gravidez no Programa da Sabrina.

Leda Nagle, sogra de Sabrina e mãe de Duda Nagle, festejou que o filho será um paizão. Em entrevista ao jornal Extra, ela contou como descobriu a gravidez: - Eles me ligaram juntos para contar a novidade. Fiquei perplexa, sem reação. Até que caiu a ficha e veio aquela sensação de felicidade. Já estou ansiosa para conhecer meu neto.

A jornalista disse ainda que Duda será um ótimo pai: - Como ele é um ótimo filho, amoroso, carinhoso, tenho certeza de que será um paizão. Vou fazer questão que me chame de vovó. Sempre tive esse sonho. Mesmo que não seja lindo como os pais, vou achá-lo o bebê mais fofo do mundo.