No MasterChef Brasil, Ana Luiza é eliminada em noite de pratos exóticos

02/05/2018 | 09:11



Na noite da última terça-feira, dia 1, no MasterChef Brasil, Vinícius, que venceu a prova eliminatória do episódio anterior, iniciou o programa com vantagem. Ele pode escolher qual proteína usaria no primeiro desafio da noite, que garantia imunidade aos competidores. Após escolher o foie gras, ele descobriu ainda que poderia decidir a proteína exótica que cada competidor usaria na prova. Entre as opções, estavam moela de pato, fígado de cordeiro, stinco de javali, sobrecoxa de coelho, língua de porco, bochecha de boi e outras opções nada convencionais, que despertaram tensão entre os cozinheiros.

Após sair com vantagem na prova, Vinícius teve seu prato considerado um dos melhores da noite, assim como Tiago e Eliane, que apresentaram língua suína e coxa de avestruz respectivamente. Os três garantiram lugar no mezanino e escaparam da prova da eliminação. Por outro lado, Clarisse e Victor Hugo tiveram as piores avaliações e foram direto para a prova de eliminação.

No desafio eliminatório, os cozinheiros foram divididos em duplas e tiveram que fazer pratos inspirados na culinária do Oriente Médio. Eliane, que venceu a prova anterior por apresentar o prato mais saboroso, teve a missão de escolher as duplas formadas.

Rui e Evandro se destacaram ao entregar um dueto de cordeiros, com kafta e cordeiro cozido com grão de bico. Eles foram considerados os melhores da prova. Rita e Aristeu também foram elogiados pelos jurados após entregarem kibe com arroz mjandra e escaparam da eliminação. Hugo e Ana Luiza também escolheram kafta para o prato inspirado no Oriente Médio. No entanto, a dupla, que entregou a carne com uma salada de pepino, não agradou os jurados e foram criticados pela carne crua que entregaram.

Para que apenas um deixasse o programa, Ana Paula Padrão os surpreendeu com um novo desafio: apenas utilizar carne moída para criar um prato árabe. Ambos escolheram pratos parecidos, uma massa filo recheada. A decisão da eliminação de um dos candidatos ficou ainda mais tensa pelo fato dos dois serem melhores amigos no programa e já terem tido uma segunda chance na competição.

Ana Luiza ficou para trás na competição e acabou não agradando com seu prato tanto quanto sua então dupla, Hugo. Após ser eliminada, ela lamentou ter disputado a permanência no jogo justo com o amigo:

- Desde o início, eu e o Hugo ficamos amigos muito rápido. Nós voltamos juntos na fase de repescagem dos duelos e ele mora muito perto de casa, questão de uma hora de distância. A gente teve uma sintonia muito legal e duelar com ele foi horrível. Estava todo mundo muito mal. Fui para a prova de eliminação querendo ficar porque esse é o meu sonho. Perder o avental dessa forma acho que é pior do que se eu tivesse feito um trabalho horrível. Os chefs elogiaram muito o meu prato, falaram que eu tinha muito talento, mas eles tinham que escolher alguém. E o Hugo foi mais sutil nos temperos. O prato dele foi mais equilibrado e o meu não foi, explicou ela ao site oficial da programa.