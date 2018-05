Missa pelo Dia do Trabalho atrai 1.500 em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 08:46



Em meio a cantos como o Hino a São José Operário, cerca de 500 pessoas seguiram ontem, Dia do Trabalho, em procissão a partir da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ao longo de toda a marcha, organizada pela entidade, seu presidente, Wagner Santana, o Wagnão, e o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) carregaram o andor com a imagem do santo, padroeiro dos trabalhadores – que gritavam, diversas vezes, os bordões ‘Bom dia, Lula’ e ‘Lula Livre’, em referência à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e usavam máscaras com sua foto. O ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) também integrou o cortejo, iniciado às 8h, e que tinha como destino a Igreja Matriz de São Bernardo, no Centro, palco da tradicional missa do Dia do Trabalho, às 9h, celebrada há 39 anos.

Dos cerca de 1.000 lugares disponíveis na Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem, como também é conhecida, todos estavam ocupados, e havia muita gente em pé, o que eleva o número a quase 1.500 presentes. Frequentador da cerimônia religiosa desde sua primeira edição, em 1979, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, disse nunca ter visto tanta gente no local. “Estamos em um momento intenso de reflexão. Não podemos desanimar diante do cenário de desemprego. E devemos agradecer o comparecimento em massa à persistência da pastoral operária e à procissão”, disse.

A missa foi rezada pelo bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, que chamou atenção ao alarmante índice de desemprego do País, de 12,6% da população. “São mais de 13 milhões de pessoas em busca de emprego, fruto das crises econômica e política. É muita gente. Neste cenário, a pobreza vira miséria e a violência aflora. Mas, apesar das dificuldades do mercado de trabalho, a palavra de Deus nos convida a não perdermos a esperança”, afirmou, durante a homilia. “A Igreja sempre foi solidária às lutas e ao esforço pelos direitos do trabalhador. Meu pai era operário, foi balconista por 60 anos. Minha mãe se aposentou como costureira. Eu mesmo trabalhei no banco por um ano e fui professor universitário. Jesus também foi operário. O trabalho não é maldição. Mas ninguém deveria trabalhar em situação degradante. Foi ao pensar que o trabalho é para pobres que se criou a escravidão e o serviço em condições precárias.”

Dom Pedro foi enfático ao dizer que o desemprego não será solucionado sem resolver a crise na política. “Devemos combater a indiferença e a insegurança. E enxergar com clareza. Temos que dar salto de qualidade no modo de se fazer política e, em vez de ter representantes que defendam apenas o patrimônio, ter a consciência de escolher quem valorize as pessoas.”

INCENTIVO

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não compareceu à missa – que também contou com gritos de ‘Lula Livre’ – e, em seu lugar, esteve o vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). “O País começa a dar sinais de crescimento, mas o desemprego persiste. No esforço de gerar mais empregos, o prefeito tem atraído empresas para a cidade e, para driblar a dificuldade de mantê-las aqui, tem conversado muito com os proprietários. Às vezes, melhoria na via de acesso à empresa ou na segurança do entorno faz diferença. O diálogo é a saída.”

Quanto à lei de incentivo fiscal que concederá desconto de até 30% no IPTU das companhias que gerarem emprego na cidade, Lima diz estar no aguardo de sua aprovação.

‘É preciso retomar o caráter de luta’

Ao fim da missa, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou ato inter-religioso na Praça da Matriz. Este foi o segundo ano consecutivo em que não houve festa na região. Segundo o presidente da entidade, Wagner Santana, o Wagnão, é preciso retomar o caráter de luta do Dia do Trabalho.

“A conjuntura dos últimos anos levou ao momento de festa (o último grande evento em São Bernardo foi em 2013, e em 2015 e 2016 houve shows menores em bairros periféricos). Tínhamos pleno emprego e ganhos reais no salário. Mas o cenário mudou e o trabalhador paga o preço da crise, ao perder poder aquisitivo, emprego, Educação, Saúde. Mas, independentemente da situação, isso destoa um pouco das lutas históricas”, disse. “Está no nosso DNA lutar pelos direitos, ir contra a opressão, o assédio moral, ao fato de a mulher ganhar menos, de o negro não ter acesso a cargo de chefia, nem ao trabalho de qualidade. E esta luta não pára.”

O metalúrgico Genecláudio Afonso, 37, acompanhado da filha Rayla Mirelly, 18, disse que não há o que comemorar porque não há “clima” para isso. “A economia não está fácil e Lula segue preso. Vamos brigar por mudanças.”

O ex-prefeito Luiz Marinho defendeu que é preciso renovar a esperança para seguir lutando. “Como disse dom Paulo, o preconceito da classe trabalhadora vem antes do tempo de Cristo, filho de carpinteiro. Precisamos combater isso até os dias de hoje.”