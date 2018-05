Obituário - 2 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 08:39



Santo André



Aparecido Lopes de Almeida, 92. Natural de Extrema (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Catarina Sciola da Silva, 87. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jauro Pegoraro, 86. Natural de Piratininga (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Arlindo Lopes de Lima, 64. Natural de Canabravinha (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.



João Batista Bento da Silva, 56. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Jardim Santo André, em Santo André. Comerciante. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Josafá Alves de Sousa, 53. Natural de Tamboril (CE). Residia na Estância Lago Azul, em Franco da Rocha (SP). Empreiteiro. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Perus (SP).



São Bernardo



Tresalina Josefa Pereira, 101. Natural de Bodopitá (PB). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 28 Cemitério de Vila Euclides.



Maria Margarida Alves Branella, 89. Natural de Tabatinga (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Marcemina de Fátima Rodrigues, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Jacyr Rodrigues, 86. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Luiz Casa, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Takaco Itii dos Santos, 82. Natural de Promissão (SP). Residia no Conjunto Habitacional São Fernando, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



José Antonio do Nascimento, 81. Natural de Itabaiana (SE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Cleide Pascoal Gambaré, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Aparecida de Lima, 62. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Luiz Carlos dos Santos, 57. Natural de Aquidabã (SE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Zuleica Rocha da Silva, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Roberto Carlos Soares, 53. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



José Pedro Barbosa Filho, 36. Natural de Jaboatão (PE). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Tereza Pereira Silva, 83. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Nelson Lopes Coelho, 78. Natural de Lorena (SP). Residia na Rua Bela Aliança, em Diadema. Dia 29. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Ana Viana dos Santos, 75. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Rosa de Souza Faria, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Ida, Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Maria Moraes Borges, 72. Residia na Vila Clara, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.



João Augusto da Silva, 66. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Luciana Silva Santos, 42. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Claudio de Souza Pereira, 43. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Nações II, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Alexandre Pereira Sotero, 39. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Idelson Matias do Nascimento, 37. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Vale da Paz.



David Pontes Ribeiro de Jesus, 31. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Liliana Maria da Silva, 29. Natural de Paulo Jacinto (AL). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Mauá



Laurinda de Jesus Ferreira, 90. Natural de Portugal. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Neide de Souza, 86. Natural de Guarantã (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Alice Kikuko Teruya, 85. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



José de Moura, 78. Natural de Amaraji (PE). Residia no Jardim Conquista, em São Paulo (SP). Dia 27. Vale dos Pinheirais.



Alzira Maria Batista, 73. Natural de Palmas de Monte Alto (BA). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Maria José de Lima, 70. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Fernando Vieira de Andrade, 66. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Angela Maria Rezende Martin, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Esperança, em Suzano (SP). Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Iran Fernandes Costa, 53. Natural de Brasília (DF). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Rafaela Cristina Bezerra Sanches, 26. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Vale dos Pinheirais.



Rio Grande da Serra



Francisca de Souza Lopes, 82. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Sebastião.