Comissão técnica do Palmeiras faz contas para melhor campanha na Libertadores

02/05/2018 | 08:00



Garantido na próxima fase da Copa Libertadores, o Palmeiras faz contas para garantir a primeira colocação de seu grupo e também a melhor campanha na classificação geral. Para isso, o time terá de vencer o Alianza Lima, no Peru, nesta quinta-feira. "Queremos o primeiro lugar do grupo e o geral na Libertadores", afirmou o técnico Roger Machado.

Uma vitória garante ao time a liderança do Grupo H com uma rodada de antecipação. O adversário soma apenas um ponto em quatro jogos e está na lanterna da chave. Em relação à melhor campanha, o Palmeiras disputa o posto, que garante a vantagem de decidir os jogos eliminatórios em casa, com Santos, Atlético Nacional e Libertad.

"Estamos bem na Libertadores e é só o começo do Brasileiro. O objetivo é pegar a primeira colocação do grupo, meta que traçamos desde o começo. Importante vencer fora de casa para quem busca coisas grandes", disse o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Alguns dos titulares mais utilizados na temporada - como o zagueiro Antônio Carlos, o atacante Keno e o lateral-direito Marcos Rocha -, podem ser preservados. A novidade será o volante Bruno Henrique, que foi poupado no empate sem gols contra a Chapecoense, em casa, e voltará ao time titular. Ele será escalado no lugar de Felipe Melo, que não viajou por causa de uma inflamação no pé direito.

Contratado em 2017, o volante vive boa fase na Libertadores. Em quatro jogos, o camisa 19 conquistou por duas vezes o prêmio de melhor jogador em campo dado pela Conmebol. Coincidentemente, ele foi bem nas partidas fora de casa - diante do Junior Barranquilla (3 a 0, com direito a um gol) e Boca Juniors (2 a 0).

Nesta sexta-feira, o elenco viaja diretamente para Curitiba, onde permanece até domingo para o duelo contra o Atlético Paranaense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.