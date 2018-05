Alexandre Parola é nomeado presidente da EBC no lugar de Laerte Rimoli

02/05/2018 | 07:53



O presidente Michel Temer nomeou o diplomata Alexandre Guido Lopes Parola diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Parola assume o cargo no lugar do jornalista Laerte de Lima Rimoli, exonerado nesta quarta-feira, 2, da função. A troca do titular da EBC foi antecipada em abril pelo, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, e está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta.

Como o Broadcast já havia informado, o nome de Parola precisou ser submetido ao conselho de administração da empresa para poder assumir o cargo. O substituto do embaixador como porta-voz de Temer ainda não foi anunciado.

Parola deverá ficar à frente da EBC até dezembro. Ele foi indicado pelo presidente para exercer o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra (Suíça). Caso sua indicação seja confirmada pelo Senado, Parola deverá seguir para a Europa no início de 2019.

A mudança na EBC foi motivada após Rimoli pedir para sair do cargo. O jornalista decidiu ir para os Estados Unidos, onde sua esposa mora desde agosto do ano passado.