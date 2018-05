Rodrygo torce tornozelo esquerdo e vira dúvida no Santos após derrota no Uruguai

01/05/2018 | 23:54



A classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores veio nesta terça-feira, mesmo com a derrota para o Nacional-URU, em Montevidéu, mas o Santos volta para o Brasil com uma notícia ruim. O jovem atacante Rodrygo, um dos destaques do time nesta temporada, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou dúvida para os próximos jogos.

Em uma dividida com o lateral-direito Jorge Fucile, ex-jogador do Santos, Rodrygo levou um forte pisão e sofreu a torção. Na hora não teve mais condições de jogo e foi substituído por Vitor Bueno. E foi levado para o vestiário do estádio Gran Parque Central carregado pelos seguranças do Santos.

Rodrygo iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas e será avaliado pelo departamento médico santista nesta quarta-feira para saber se há alguma lesão.

Sobre a partida, Vanderlei lamentou a derrota. "Tivemos poucas oportunidades. Pecamos no último passe e tomamos o gol em um erro nosso. Agora é levantar a cabeça e tentar a vitória contra o (Real) Garcilaso", afirmou o goleiro, em entrevista na saída do gramado para o SporTV, lembrando da partida contra a equipe do Peru, no próximo dia 24, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela sexta e última rodada do Grupo F.

O volante Alison concordou com o companheiro de equipe. "Não fizemos uma partida muito boa, como fizemos contra o Estudiantes em casa. A equipe deles foi superior e não conseguimos a vitória", disse.