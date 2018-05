Sofri injustificado atentado por covardes, diz empresário

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 07:01



Agredido em ato na data da decretação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 5 de abril, em frente ao instituto homônimo, no Ipiranga, o empresário Carlos Alberto Bettoni comentou pela primeira vez o episódio e afirmou, em entrevista respondida por escrito à Folha de S.Paulo, ter sofrido “um injustificado atentado” contra sua vida, “protagonizado por pessoas covardes”, que estavam “em maior número e não mediram esforços para verem concretizados seus respectivos intentos”, e o resultado pior, que seria sua morte, “não ocorreu por fatos alheios à vontade delas”.

Os ataques aconteceram depois de o empresário, segundo informações de jornalistas que acompanhavam o caso, ter provocado e xingado militantes petistas durante a movimentação no local, interrompendo entrevista do senador Lindbergh Farias (PT). Na ocasião, Bettoni foi empurrado, conforme mostra vídeo que registra o momento do ocorrido, e levou socos e chutes até bater com a cabeça no para-choque de um caminhão. “Sinto-me profundamente aviltado”, frisou o administrador, que sofreu traumatismo craniano, e foi operado no Hospital São Camilo, em São Paulo. Ficou mais de duas semanas internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na sexta-feira, ele foi liberado para voltar para casa.

Por conta da confusão, a Polícia Civil abriu inquérito – já concluído e encaminhado ao Fórum Criminal da Barra Funda, na Capital – para investigar a situação. As averiguações resultaram no indiciamento do ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, de seu filho, Leandro Eduardo Marinho, ambos do PT, e do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulo Cayres, o Paulão, acusados por lesão corporal dolosa grave. O crime prevê pena de um a cinco anos de prisão.

Bettoni alegou, por escrito, que devido às lesões causadas pelo atentado que sofreu na oportunidade, “não se recorda ao certo se, de fato, disse algo, ou, acaso tenha dito”, não crê que tenha sido algo mais contundente, até porque não tem por “hábito militar politicamente a favor ou contra quem quer que seja”. Em petição, a defesa de Bettoni, por meio do advogado Daniel Bialski, pede a anulação da acusação. Busca caracteriza como tentativa de homicídio qualificado.